Venti pellegrini di speranza A piedi da Colle ad Abbadia Isola

In breve da Zazoom:

Un intenso fine settimana ha preso vita lungo la storica Via Francigena, con venti pellegrini che hanno percorso il tragitto da Colle a Abbadia Isola, organizzato dall'Uciim regionale. Sabato, dalla chiesa di San Marziale, i partecipanti hanno iniziato un cammino ricco di significato, culminato nella visita al Museo Archeologico di Monteriggioni. Domenica, l’esperienza si arricchirà ulteriormente con un incontro di riflessione e condivisione.

pellegrini di speranza sulla Via Francigena. Da Colle ad AbbadiaIsola. Venti i partecipanti allo speciale cammino voluto da Uciim regionale, Unione cattolica degli insegnanti, su una delle strade fondamentali dei pellegrini. Sabato la partenza dalla chiesa di San Marziale e l’arrivo ad AbbadiaIsola. Quindi la visita al Museo Archeologico di Monteriggioni (MAM). Alla domenica l’incontro spirituale e la messa celebrata da Don Maurizio Volpi della Pieve di Coiano a Castelfiorentino e animata da Elena Bellucci e da Don Mario Costanzi. Ha spiegato Marcella Paggetti, presidente di Uciim Toscana: "L’idea del pellegrinaggio ha avuto origine dal desiderio di condividere un tratto della Francigena, in occasione del Giubileo della speranza. Come ha ricordato Papa Francesco all’udienza dello scorso 4 gennaio, per gli ottanta anni dell’Uciim, il Giubileo ha molto da dire al mondo dell’educazione e della scuola. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Venti pellegrini di speranza. A piedi da Colle ad Abbadia Isola

Cosa riportano altre fonti

Pellegrini della Speranza, 24 ragazzi della Chiesa di Santa Maria della Pieve venerdì 25 aprile partiranno per partecipare al Giubileo degli Adolescenti - Arezzo, 21 aprile 2025 – La Pasqua di Risurrezione del Signore acquista un significato particolare durante il Giubileo 2025 per il fatto che, come sottolinea papa Francesco nella bolla d’indizione, la provvidenza ha voluto che in quest’anno la data della celebrazione sarà comune per tutti i cristiani, sia d’occidente sia d’oriente.Il Santo Padre vede in questa felice circostanza un ulteriore impulso per stabilire una data comune, compiendo così un passo fondamentale verso l’unità tanto auspicata. 🔗Leggi su lanazione.it

Pellegrini di speranza, in 2mila a Roma con il cardinale Zuppi: “Cambiamo il mondo” - Bologna, 22 marzo 2025 – Un cammino di speranza. Sono le 5.05 del primo sabato di primavera. La giornata si prospetta nuvolosa e fresca, anche se il cielo è ancora buio sopra di noi, partiti in treno charter da Bologna, direzione Roma. L’occasione è il pellegrinaggio giubilare guidato dall’arcivescovo e cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei. Le lunghe camminate non lo scalfiscono, sembra non sentire la stanchezza tipica di chi ha dormito poco. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Pasqua, Papa Francesco a sorpresa a San Pietro per pregare prima della veglia | L'omelia: "Soffiano venti di morte, diventare messaggeri speranza" - Il testo, scritto dal Pontefice, è stato letto dal cardinale Re. Per il Vaticano, "Bergoglio desidera essere all'Urbi et Orbi di Pasqua", ma bisognerà attendere per valutare le sue condizioni di salute 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Su questo argomento da altre fonti

Venti pellegrini di speranza. A piedi da Colle ad Abbadia Isola; “Pellegrini di Speranza” | Giubileo 2025; Savona, centinaia di pellegrini di speranza alla festa patronale del 18 marzo; Nell’anno giubilare una guida sulla cattedrale di San Ciriaco e un itinerario per i pellegrini. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Venti pellegrini di speranza. A piedi da Colle ad Abbadia Isola - Pellegrini di speranza sulla Via Francigena. Da Colle ad Abbadia Isola. Venti i partecipanti allo speciale cammino voluto da Uciim regionale, Unione cattolica degli insegnanti, su una delle strade fon ... 🔗lanazione.it

A piedi per San Nicola: fino a 250 chilometri. I pellegrini omaggiano il santo - «Essendo assimilabile alla visita alle tombe degli apostoli Pietro e Paolo a Roma e Giacomo a Compostela e al viaggio in Terra Santa per il privilegio della remissione dei peccati, ... 🔗quotidianodipuglia.it

Da Sarsina a piedi fino a Roma, pellegrini nell’anno giubilare - Dalla Romagna in cammino verso l’anno giubilare”, iniziativa nata dal desiderio di diverse associazioni locali di fare rete per una proposta condivisa che accompagnasse camminatori-pellegrini che a ... 🔗corrierecesenate.it