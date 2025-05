Venezia in zona salvezza a due giornate dalla fine 2-1 contro una Fiorentina spenta

In un finale di stagione avvincente, il Venezia conquista una preziosa vittoria per 2-1 contro una Fiorentina in difficoltà, allontanandosi temporaneamente dalla zona retrocessione. Grazie alle reti di Candé e Oristanio, la squadra di Di Francesco festeggia un successo fondamentale a sole due giornate dalla conclusione del campionato.

Venezia (ITALPRESS) – Il Venezia vince per 2-1 al Penzo contro la Fiorentina ed abbandona temporaneamente la zona retrocessione. Sotto la pioggia le reti nel secondo tempo di Candé e Oristanio regalano un successo d’importanza capitale alla squadra di Di Francesco. Dall’altra parte, invece, si è vista una Fiorentina per lunghi tratti scarica e affaticata dall’impegno europeo contro il Betis Siviglia. La squadra toscana, fra l’altro, per onorare la Festa della Mamma, aveva emulato l’iniziativa del Milan, mettendo i cognomi materni sulle maglie dei calciatori.Il primo tempo del Penzo è piuttosto noioso, pieno di falli e caratterizzato da un ritmo di gioco basso. In casa Fiorentina le assenze di Kean e Gudmundsson (out per problemi muscolari) limitano inevitabilmente la produzione offensiva. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Venezia in zona salvezza a due giornate dalla fine, 2-1 contro una Fiorentina spenta

Altre fonti ne stanno dando notizia

Crollo Fiorentina, il Venezia sogna la salvezza: 2-1 lagunare al Penzo; Il Venezia batte un colpo salvezza, Fiorentina superata 2-0 dai gol di Cantè e Oristanio; Colpaccio salvezza del Venezia: vittoria per 2-1 contro la Fiorentina!; Venezia-Fiorentina 2-1, vittoria fondamentale che può valere il sogno salvezza: il racconto dallo stadio Penzo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il Venezia batte la Fiorentina 2-1 e 'vede' la salvezza - AGI - Il Venezia vince per 2-1 al Penzo contro la Fiorentina ed abbandona temporaneamente la zona retrocessione. Sotto la pioggia le reti nel secondo tempo di Candé e Oristanio regalano un successo d' ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Giustizia - Anm: pronti a una o più giornate di sciopero contro la riforma

Tra queste l’elaborazione di una strategia comunicativa innovativa ed efficace anche con il supporto di esperti e lo svolgimento di iniziative comuni su tutto il territorio coinvolgendo istituzioni locali, avvocatura, scuole, università, esponenti della società civile, sindacati e associazionismo.