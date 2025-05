Venezia-Fiorentina | sintesi tabellino risultato moviola e cronaca LIVE

Segui con noi il live della sfida tra Venezia e Fiorentina, valida per la 36ª giornata di Serie A. Troverai sintesi, tabellino, risultato e la moviola del match dallo Stadio Penzo. Resta aggiornato su tutte le emozioni di questa giornata di campionato nella stagione 2024/2025.

