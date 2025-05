Venezia-Fiorentina probabili formazioni e tv Assenze pesanti tra i viola

In vista della sfida odierna tra Venezia e Fiorentina, le assenze significative di Kean e Cataldi pesano sulle ambizioni viola. La squadra, scossa dalla recente delusione in Conference League, scende in campo alle 18:30 a Venezia per un trittico di partite cruciali, cercando di rilanciarsi verso obiettivi di classifica.

Venezia, 12 maggio 2025 – Con Assenzepesanti (Kean e Cataldi sono ko) e il peso della delusione di Conference League, la Fiorentina comincia oggi a Venezia (ore 18.30) un tris di partite (in casa col Bologna e a Udine, le altre due sfide) con l’obbligo di vincerle tutte per sperare ancora nella qualificazione a una coppa europea. Non sarà facile a partire da oggi contro un Venezia affamato di punti per salvarsi.Le probabiliformazioniVenezia (3-5-2): 28 Radu; 16 Marcandalli, 4 Idzes, 2 Candè; 24 Zerbin, 97 Doumbia, 14. N. Caviglia, 6 Busio, 77 Ellertsson; 10 Yeboah, 9 Gytkjaer. Allenatore: Di Francesco.Fiorentina (3-5-2): 43 De Gea; 5 Pongracic, 18 Marí, 16 Ranieri; 2 Dodo, 24 Richardson, 8 Mandragora, 44 Fagioli, 21 Gosens; 10 Gudmundsson, 9 Beltran. Allenatore: Palladino.Arbitro: Marchetti di Ostia LidoDiretta tv: ore 18:30 - Dazn. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Venezia-Fiorentina, probabili formazioni e tv. Assenze pesanti tra i viola

