Venezia-Fiorentina Palladino | Primo gol da annullare Pensiamo a far bene le ultime due partite

La Fiorentina affronta una pesante sconfitta contro il Venezia, compromettendo le ultime chance di qualificazione alle competizioni europee. Dopo il primo gol annullato, la squadra di Palladino, priva di Kean e Gudmundsson, sembra mancare di energia e concentrazione. Ora è fondamentale concentrarsi sulle ultime due partite per chiudere la stagione nel migliore dei modi.

Venezia, 12 maggio 2025 - Débâcle in Laguna contro il Venezia per la Fiorentina, che saluta in modo quasi definitivo la possibilità di raggiungere le competizioni europee per la prossima stagione.Orfana di Kean e Gudmundsson, la squadra di Palladino appare anche stanca dal punto di vista mentale dopo il ko contro il Betis in Conference League. Questa l'analisi di Raffaele Palladino, che parte da una contestazione arbitrale. "L'ho rivisto, sul Primo gol c'è un tocco di mano, era da annullare. Dalla panchina la nostra sensazione era già questa, c'è dispiacere. Perché anche questi episodi indirizzano le partite, lo accettiamo ma è un errore abbastanza grave che ha deciso una rete. Al di là di questo però, ci gira anche male: dopo l'1-0 abbiamo preso un palo interno e sulla stessa azione abbiamo preso il secondo gol.