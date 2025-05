Venezia-Fiorentina LIVE 0-0 | subito insidioso Yeboah Pongracic chiude su Busio

Nella 36esima giornata di Serie A, Venezia e Fiorentina si affrontano in un match avvincente. Subito insidioso Yeboah, ma Pongracic è pronto a chiudere su Busio, evitando il pericolo. Seguiamo le azioni salienti e i goal di questo importante incontro. Chi avrà la meglio in questa sfida dal fascino unico?

Venezia-Fiorentina, 36esima giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 6` Decisivo Pongracic nel chiudere su una scorribanda sulla sinistra di. 🔗Leggi su Calciomercato.com

