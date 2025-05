Venezia-Fiorentina 2-1 LIVE | la riapre Mandragora

Oggi, allo Stadio Penzo, si sfidano Venezia e Fiorentina nella 36ª giornata di Serie A. La cronaca della partita, con aggiornamenti in tempo reale, sintesi e tabellino, sarà disponibile qui. Segui con noi ogni momento dell'incontro e scopri come Mandragora riapre il match. Non perdere il LIVE di Venezia-Fiorentina!

Allo Stadio Penzo il match valido per la 36ª giornata di Serie A tra Venezia-Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Venezia-Fiorentina, valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A Enilve 20242025. PRIMO TEMPO Primo tempo povero di emozioni, con il risultato ancora bloccato sullo 0-0. Un’occasione . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Venezia-Fiorentina 2-1 LIVE: la riapre Mandragora

Venezia-Fiorentina [LIVE] 2-1: Mandragora accorcia le distanze. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Venezia-Fiorentina LIVE, le formazioni ufficiali: non c'è Gudmundsson! Palladino cambia modulo - La Fiorentina fa visita al Venezia nella penultima partita della 36esima giornata di campionato: le due squadre devono rincorrere sulla strada dei rispettivi obiettivi. 🔗msn.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 21 marzo 2025 - Propaganda live: anticipazioni, ospiti e streaming su La7Propaganda Live, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera, venerdì 21 marzo 2025, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per le anticipazioni sugli ospiti e i servizi sulla puntata. Cosa offrirà la nuova puntata di stasera, venerdì 21 marzo? Quali saranno gli ospiti che saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme. 🔗Leggi su tpi.it

Arsenal-PSG LIVE alle 21, le ultime e le probabili formazioni - Il momento più atteso della stagione è arrivato. Questa sera, a partire dalle 21, si apre il sipario sul penultimo atto della Champions League... 🔗Leggi su calciomercato.com