Venezia-Fiorentina 2-1 | i padroni di casa escono dalla zona retrocessione!

Nella sfida al vertice della 36ª giornata di Serie A, il Venezia affronta la Fiorentina allo Stadio Penzo. I padroni di casa, vogliosi di lasciare la zona retrocessione, cercano una vittoria cruciale. Segui la cronaca LIVE, le sintesi e i momenti salienti di questo emozionante incontro. Chi avrà la meglio in questa battaglia per la salvezza?

Allo Stadio Penzo il match valido per la 36ª giornata di Serie A tra Venezia-Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Venezia-Fiorentina, valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A Enilve 20242025. PRIMO TEMPO Primo tempo povero di emozioni, con il risultato ancora bloccato sullo 0-0. Un'occasione

Venezia-Fiorentina 2-1, Candé e Oristanio fanno sperare Di Francesco che oggi è salvo: viola, Europa lontana - Per i padroni di casa a segno Candé al 60' e Oristanio al 68': di Mandragora al 77' le rete degli ospiti. In classifica il Venezia si porta al 17° posto con 29 punti, uno in più di Empoli e Lecce, ... 🔗corriere.it

