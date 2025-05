Venezia Fiorentina 2-1 Di Francesco spezza i sogni Champions della Viola! La classifica Serie A aggiornata

Nel match di Serie A di oggi, il Venezia di Di Francesco ha interrotto le ambizioni Champions della Fiorentina, vincendo 2-1 al Penzo. Una vittoria fondamentale per i lagunari, che ascende la loro posizione in classifica, mentre i viola devono rivedere i loro sogni europei. La classifica è ora aggiornato dopo questa entusiasmante sfida.

VeneziaFiorentina 2-1, Di Francescospezza i sogniChampionsdellaViola! La classificaSerie A aggiornata dopo il match appena terminato al PenzoVittoria importantissima per il Venezia di Di Francesco, che nella gara appena conclusasi al Penzo, batte 2-1 la Fiorentina e fa un balzo importante in ottica salvezza. Decisive le reti di Candè e Oristanio che regalano ai lagunari tre punti fondamentali. Viola invece ai quali non basta il gol di Mandragora e che con questa sconfitta saluta probabilmente l’ipotesi qualificazione in Champions.Napoli 78 (36 partite giocate)Inter 77 punti (36)Atalanta 68 (35)Juventus 64 (36)Lazio 64 (36)Roma 63 (35)Bologna 62 (36)Milan 60 (36)Fiorentina 59 (36)Como 48 (36)Torino 44 (36)Udinese 44 (36)Genoa 40 (36)Verona 33 (36)Parma 31 (36)Cagliari 30 (36)Venezia 29 (36)Empoli 28 (36)Lecce 28 (36)Monza 18 (36)36ª Giornata (9-12 maggio 2025)Venerdi 9 MaggioMilan-Bologna 3-1Sabato 10 maggioComo-Cagliari 2-1Lazio-Juventus 1-1Empoli-Parma 2-1Domenica 11 maggioUdinese-Monza 1-2Verona-Lecce 1-1Torino-Inter 0-2Napoli-Genoa 2-2Lunedì 12 maggioVenezia-Fiorentina 2-1Atalanta-Roma ore 20:45 (DAZN) Internews24. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Venezia Fiorentina 2-1, Di Francesco spezza i sogni Champions della Viola! La classifica Serie A aggiornata

