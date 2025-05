Venezia-Fiorentina 2-1 colpo salvezza per i lagunari

Nell'emozionante posticipo della 36/a giornata di Serie A, il Venezia conquista una fondamentale vittoria per 2-1 contro la Fiorentina. Questo successo consente ai lagunari di raggiungere quota 29 punti, portandosi così a un passo dalla salvezza, mentre per i viola si tratta di una sconfitta pesante con ripercussioni nella lotta per un piazzamento europeo.

Il Venezia si impone per 2-1 in casa contro la Fiorentina, nel posticipo della 36a giornata di Serie A, e fa un passo avanti importantissimo verso la salvezza. La squadra di Di Francesco si porta infatti a quota 29 punti e scavalca in un colpo solo Empoli e Lecce. Sconfitta pesante, invece, per la Fiorentina di Palladino che resta a quota 59 punti e deve di fatto dire addio alle ultime chance di tornare in Europa League.Primo tempo con poche occasioni, con le due squadre che alternano momenti di intensità a lunghe pause di studio e controllo. Le occasioni migliori arrivano nel finale con la Fiorentina pericolosa con Ndour che sfiora l’incrocio dei pali da lontano. La replica del Venezia con Yeboah che manda a lato da posizione ravvicinata a tu per tu con De Gea. Si gioca sotto una pioggia battente. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezia-Fiorentina 2-1, colpo salvezza per i lagunari

SERIE A - Venezia-Fiorentina 2-1, colpo salvezza per la squadra di Di Francesco - Tre punti pesanti per il Venezia che al 'Penzo' nella ripresa si impone 2-1 sulla Fiorentina. Apre le marcature il gol di Candè su assist di Kike Perez con raddoppio dieci minuti più tardi firmato da ... 🔗napolimagazine.com

Sprint salvezza del Venezia! Fiorentina battuta 2-1 - Lo stadio Pier Luigi Penzo fa da sfondo alla sfida tra Venezia e Fiorentina, valida per la 36ª giornata di Serie A. La Viola approda a questa sfida dopo la dolorosa eliminazione dalla Conference Leagu ... 🔗sportpaper.it

Venezia-Juventus, l'ultima sarà durissima per Tudor: vittoria sulla Fiorentina, salvezza possibile - Colpo salvezza del Venezia, che supera la Fiorentina al Penzo con il finale di 2-1 firmato Candé (60') e Oristanio (68'): a segno per gli ospiti, Mandragora (77'). Gli uomini di Di Francesco si tirano ... 🔗tuttosport.com

