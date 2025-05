Venezia Fiorentina 2-1 | colpo salvezza della squadra di Di Francesco I viola rimangono a -5 dalla Juventus

Il Venezia di Di Francesco colpisce con una vittoria fondamentale, ribaltando la Fiorentina con un 2-1. Questo successo consente ai lagunari di avvicinarsi alla salvezza, mentre i viola rimangono a -5 dalla Juventus, intensificando le pressioni in vista del finale di stagione. Una partita cruciale per entrambe le squadre che segna un cambio di rotta.

Tre punti pesantissimi per il Venezia di Di Francesco. I lagunari battono la Fiorentina, reduce dall'eliminazione in Conference League, ed escono dalla zona retrocessione. Decidono Cande ed Oristanio, rendendo inutile il gol di Mandragora per i viola. La squadra di Palladino rimane così a -5 dalla Juventus e resta fuori dalla zona Europa a due giornate dalla fine del campionato.

Venezia-Fiorentina 2-1 (primo tempo 0-0) Goal: 60` Candè, 68` Orsitanio, 77` Mandragora Assist: 60` Perez, 68` Zerbin, 77` Adli Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne,.

