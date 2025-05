Venezia-Fiorentina 2-1 colpaccio Di Francesco verso la salvezza | viola out dalla corsa Champions

Colpaccio del Venezia nella penultima giornata, che batte 2-1 la Fiorentina e guadagna terreno nella lotta per la salvezza. Grazie ai gol di Candé e Oristanio, la formazione di Eusebio Di Francesco esce momentaneamente dalla zona retrocessione, mentre i viola si allontanano dalla corsa per la Champions League. Rivivi la partita decisiva al Penzo!

colpaccio del Venezia, che nella penultima partita di questa 36ª giornata batte 2-1 la Fiorentina al Penzo ed esce momentaneamente dalla zona retrocessione. Decisivi i gol di Candé e Oristanio, che permetto alla squadra di Eusebio Di Francesco di superare Lecce ed Empoli e salire in quartultima posizione in classifica. Inutile il gol di Mandragora per i viola, che scivolano al nono posto in classifica e scendono dal treno per la Champions League. Primo tempoPoche occasioni nei primi 45 minuti terminati a reti inviolate, con la partita che alterna rari momenti di intensità a lunghe pausa. La Fiorentina risente dalle fatiche di coppa e soprattutto delle numerose assenze nel reparto offensivo, orfano di Kean e Gudmundsson (out per un problema muscolare accusato a poche ora dalla gara). 🔗Leggi su Sololaroma.it