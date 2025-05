Venezia è un ponte verso il futuro Resilienza di una città intelligente

Venezia, la più antica città del futuro: lo slogan colpisce e lancia messaggi nei quali la città lagunare non appare più solo l’affascinante e assaltata capitale turistica, ma un luogo dal quale partire per un discorso diverso riguardo proprio all’innovazione, all’intelligenza artificiale, alla sostenibilità. Nasce così il progetto “Intelligent Venice“ che propone fino al 23 novembre una mostra alla Tesa dell’Isolotto, nella Darsena Grande dell’Arsenale, voluta dalla Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità per la Biennale di Architettura 2025. La mostra è a cura di Benno Albrecht, Renato Brunetta, Pierpaolo Campostrini e Paolo Costa. Un’esposizione su 600 metri quadrati che include oltre cinquemila immagini d’archivio, più di mille mappe storiche provenienti dalle più autorevoli banche dati, oltre tre ore di proiezioni video, cinque pannelli multimediali interattivi. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Venezia è un ponte verso il futuro. Resilienza di una città “intelligente“

