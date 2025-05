Venezia Di Francesco | Ora la salvezza dipende solo da noi c’è stato un grande atteggiamento Su Nicolussi Caviglia dico questo

Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, commenta la vittoria 2-1 contro la Fiorentina, evidenziando l'importanza dell'atteggiamento dei giocatori, in particolare di Nicolussi Caviglia. Le sue parole, rilasciate ai microfoni di Dazn, sottolineano che ora la salvezza dipende esclusivamente dalle scelte e dall’impegno della squadra. Tutti i dettagli dell'intervista sono disponibili.

Le parole di Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, dopo la sfida di Serie A contro la Fiorentina. Tutti i dettagli in merito Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Venezia-Fiorentina, terminata 2-1. atteggiamento DECISIVO – «Sì, i ragazzi stanno lavorando proprio in questa direzione e meritano questa vittoria e queste soddisfazioni. Nelle ultime gare ci siamo . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Venezia, Di Francesco: «Ora la salvezza dipende solo da noi, c’è stato un grande atteggiamento. Su Nicolussi Caviglia dico questo»

Ne parlano su altre fonti

SERIE A - Venezia-Fiorentina 2-1, colpo salvezza per la squadra di Di Francesco; Di Francesco: “Futuro? A Venezia sto bene, siamo concentrati per la salvezza”; VENEZIA - Di Francesco: I ragazzi meritano questa vittoria, ora subito testa al Cagliari; Corsa salvezza - Baiano: Empoli, Venezia e Lecce tutte in evidente difficoltà. 🔗Ne parlano su altre fonti

VENEZIA - Di Francesco: "I ragazzi meritano questa vittoria, ora subito testa al Cagliari" - Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro la Fiorentina: "L'atteggiamento della squadra ha fatto la differenza oggi? Sì, i ragazzi stanno lavorando propri ... 🔗msn.com