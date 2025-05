Venezia colpaccio salvezza contro la Fiorentina! Vittoria e pressione al Parma e non solo

Nella 36ª giornata di Serie A, il Venezia conquista un'importante vittoria contro la Fiorentina, battendola 2-1 al "Penzo". Questo successo non solo rappresenta un colpaccio per i lagunari, ma permette loro di allontanarsi temporaneamente dalla zona retrocessione, intensificando la pressione sul Parma, attualmente poco sopra in classifica.

Vittoria pesantissima del Venezia, che al "Penzo" supera 2-1 la Fiorentina nella 36ª giornata di Serie A e compie un passo fondamentale verso la permanenza. Con questa Vittoria per 2-1 il Venezia si stacca momentaneamente dalla zona retrocessione e mette pressione al Parma che sta poco sopra e che la prossima settimana sfiderà il Napoli. Vittoria IMPORTANTISSIMA – Una prestazione grintosa e cinica dei lagunari, capaci di colpire nei momenti chiave del match e resistere nel finale al ritorno della squadra di Italiano. Dopo un primo tempo equilibrato e privo di grandi emozioni, il match si accende nella ripresa. Al 59' è Fali Candé a sbloccare il risultato: il difensore del Venezia sfrutta un assist rasoterra di Kike Pérez e batte Terracciano da pochi passi. La Fiorentina accusa il colpo e lascia spazi che i padroni di casa sfruttano alla perfezione.

