Venezia chiesto il rinvio a giudizio del sindaco Brugnaro e di altri 33 indagati per corruzione

La Procura di Venezia ha richiesto il rinvio a giudizio del sindaco Luigi Brugnaro e di altri 33 indagati nell'ambito dell'inchiesta "Palude", avviata dopo perquisizioni e arresti nel luglio scorso. L'inchiesta riguarda presunti atti di corruzione che coinvolgono diversi membri della giunta comunale, creando una situazione di forte tensione nella città lagunare.

La Procura di Venezia ha chiesto il rinvio a giudizio del sindaco Luigi Brugnaro e di altri 33 indagati nell’inchiesta per corruzione denominata “Palude” che lo scorso luglio ha portato a perquisizioni e arresti nella città lagunare. Oltre al primo cittadino, diventano quindi imputati il direttore generale e il vicecapo di gabinetto del Comune, Morris Cerron e Derek Donadini e l’ex assessore alla Mobilità Renato Boraso (che ha già chiesto il patteggiamento per una parte delle accuse). La contestazione a Brugnaro e ai suoi collaboratori riguarda la vendita, mai portata a termine, di 41 ettari dell’area “dei Pili” ai margini della laguna al magnate di Singapore Ching Chiat Kwong, anche lui accusato di corruzione con il suo collaboratore in Italia, Luis Lotti.La zona dei Pili, lingua di terra fortemente inquinata a lato delle raffinerie di Porto Marghera, era stata acquistata dal Brugnaro imprenditore nel 2006, prima della sua discesa in politica, per cinque milioni di euro e intestata alla società “Porta di Venezia“, poi confluita in un blind trust di diritto Usa nel 2017. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Venezia, chiesto il rinvio a giudizio del sindaco Brugnaro e di altri 33 indagati per corruzione

