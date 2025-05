Venezia chiesto il rinvio a a giudizio per il sindaco Brugnaro | è accusato di corruzione

La Procura di Venezia ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco Luigi Brugnaro, coinvolto insieme ad altri 33 indagati nell'inchiesta per corruzione 'Palude'. Un'inchiesta che getta ombre sull'amministrazione della storica città lagunare, con accuse che promettono di scuotere l'intero sistema politico locale.

La Procura di Venezia ha formulato al gip la richiesta di rinvio a giudizio per il sindaco Luigi Brugnaro e per gli altri indagati (erano in tutto 34) nell'inchiesta per corruzione, denominata 'Palude', che ha coinvolto il Comune della città lagunare. Nella richiesta al gip, i pm Roberto Terzo e Federica Baccaglini confermerebbero l'impianto accusatorio principale, con le ipotesi di corruzione nei confronti di Brugnaro, dei direttore generale e del vicecapo di gabinetto di Ca' Farsetti, Morris Cerron e Derek Donadini, e dell'ex assessore Renato Boraso. 🔗Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Venezia, chiesto il rinvio a a giudizio per il sindaco Brugnaro: è accusato di corruzione

