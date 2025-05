Venerato | Grandi manovre in attacco se salta David è pronto Nunez

Ciro Venerato, noto giornalista ed esperto di mercato, ha condiviso importanti aggiornamenti sulle strategie offensive della squadra in diretta questa mattina. Tra i nomi in discussione, David e Nunez si contendono un ruolo chiave, con possibili manovre in vista della prossima stagione. Scopriamo insieme i dettagli di queste intriganti trattative e le implicazioni per la squadra.

Cosa riportano altre fonti

