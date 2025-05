Vela | una buona Italia comincia con il piede giusto gli Europei 470 misto

Una buona Italia inizia con il piede giusto agli Europei di vela nella classe 470 misto. I Campionati Europei 2025, in corso questa settimana a Spalato, Croazia, hanno visto un'ottima prestazione dei nostri atleti. Dopo le prime tre regate, il binomio che ha catturato l'attenzione è stato...

cominciano con una bella prestazione in chiave Italia i Campionati Europei 2025 di Vela, classe 470 misto, in scena questa settimana in Croazia, precisamente nelle acque di Spalato. Dopo le prime tre regate, regolarmente disputate così come da programma, ad impressionare è stato il binomio formato da Lisa Vucetti-Vittorio Bonifacio, capace di piazzarsi ai piedi della top 3. Nello specifico l’equipaggio azzurro ha inaugurato il day-1 di competizioni in modo un po’ contratto, accontentandosi solo di una diciottesima posizione, alzando però progressivamente l’asticella ottenendo la sesta piazza e la seconda nei restanti segmenti, raggiungendo otto punti netti, punteggio migliore nella categoria Under 21. Appena fuori dalla top 10 invece Elena Berta-Giulio Calbrò, undicesimi con 19 punti maturati grazie a un 21-9-10 precedendo i connazionali Giacomo Ferrari-Alessandra Dubbini, dodicesimi con 20, e collezionando un 19-13-7. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela: una buona Italia comincia con il piede giusto gli Europei 470 misto

