Vede i carabinieri e scappa fermato tenta di prenderli a calci

Nel cuore di Genova, durante i servizi serali nel centro storico, la stazione di Genova Maddalena ha visto un'intensificazione delle pattuglie appiedate. Queste operazioni hanno portato all'arresto di un 40enne di origine marocchina, che, alla vista dei militari, ha tentato di darsi alla fuga. Le forze dell'ordine continuano a garantire la sicurezza nella zona, affrontando situazioni di emergenza con prontezza e determinazione.

Nell'ambito dei servizi serali organizzati nel centro storico di Genova, la stazione di Genova Maddalena è stata intensamente impegnata con pattuglie appiedate. Durante queste operazioni è stato arrestato un 40enne di origine marocchina.Alla vista dei militari, l'uomo si è dato.

