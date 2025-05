Vecchi e nuovi trend dell' attività legislativa | gli ultimi esecutivi a confronto

"Vecchi e nuovi trend dell'attività legislativa: gli ultimi esecutivi a confronto" è il fulcro dell'incontro odierno, organizzato da Bistoncini Partners e patrocinato da Matteo Montanaro. Durante l'evento, è stata presentata un'analisi dettagliata di Insight Lab, che esplora l'evoluzione e le continuazioni nelle dinamiche legislative degli ultimi governi.

"Vecchi e nuovitrenddell'attivitàlegislativa: gli ultimiesecutivi a confronto", è il titolo dell'incontro organizzato stamani da Bistoncini Partners e promosso da Matteo Montanaro. Nel corso dell'evento è stata presentata un'analisi realizzata da Insight Lab, il centro studi della società sopra citata, con l'obiettivo di ricostruire in termini statistici le dinamiche di collaborazione tra Governo, Parlamento e Quirinale prendendo in esame i tre esecutivi più recenti: Conte II, Draghi, Meloni. Decreti-legge, Ordini del giorno, “monocameralismo di fatto” e atti di sindacato ispettivo sono stati al centro dell'analisi Secondo il Report, l'esecutivo si conferma perno della forma di governo parlamentare: la collaborazione tra esecutivo e legislativo attesta che l'iniziativa legislativa efficace rimane di gran lunga in capo al Governo, che mantiene una quota fissa intorno al 70% del totale delle leggi approvate. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vecchi e nuovi trend dell'attività legislativa: gli ultimi esecutivi a confronto

Su questo argomento da altre fonti

Prima dell'estate i nuovi giochi alla pineta dannunziana e per la struttura del campo da bocce si va verso i lavori - Quando sarà ricostruito il manufatto in legno che ospitava il bocciodromo all’interno della pineta dannunziana? E i giochi perché sono ancora transennati e quando saranno di nuovo fruibili? Queste le domande che un lettore ha sottoposto alla nostra redazione e per rispondere abbiamo interpellato... 🔗Leggi su ilpescara.it

Pil, export, hi-tech vecchi modelli in crisi e la crescita dell?Italia - Il mainstream economico che ha dominato il mondo negli ultimi tre decenni, cioè l?insieme delle opinioni prevalenti in economia, è stato spazzato via in un sol colpo... 🔗Leggi su ilmattino.it

Nuovi uffici del Tribunale, si avvicina il giorno dell’apertura - Questione ancora di qualche settimana, affinché il personale dedicato termini la formazione, e anche a Mirandola e Finale Emilia verranno aperti due Uffici di prossimità del Tribunale di Modena. A Mirandola troverà sede presso gli uffici dei Servizi Demografici. Le attività previste includono l’informazione e l’orientamento sulle procedure giudiziarie, in particolare in materia di volontaria giurisdizione (amministrazione di sostegno, interdizioni e inabilitazioni, accettazioni e rinunce di eredita`, formazione di inventari) e istituti di protezione giuridica (tutele, curatele, ... 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Vecchi e nuovi trend dell’attività legislativa; GOVERNO, DA CONTE A MELONI, COME CAMBIANO I RAPPORTI COL PARLAMENTO- L’ANALISI DI BISTONCINI; Governo e Parlamento: come cambiano i rapporti dal Governo Conte a quello Meloni.; IBM X-Force Threat Index 2025: vecchi e nuovi trend delle minacce cyber. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Vecchi e nuovi trend dell'attività legislativa: gli ultimi esecutivi a confronto. I dati di Bistoncini Partners - "Vecchi e nuovi trend dell’attività legislativa: gli ultimi esecutivi a confronto", è il titolo dell’incontro organizzato stamani da Bistoncini Partners e promosso da Matteo Montanaro. Nel corso dell’ ... 🔗iltempo.it

Vecchi e nuovi trend dell’attività legislativa - Roma, 12 mag. – Dall’analisi l’esecutivo si conferma perno della forma di governo parlamentare, mentre Camera e Senato si adoperano per far rispettare le proprie prerogative, anche se con strumenti di ... 🔗askanews.it

IBM X-Force Threat Index 2025: vecchi e nuovi trend delle minacce cyber - Secondo i risultati dell’ultimo IBM X-Force Threat Index ... Il report 2025 tiene conto delle tendenze e dei modelli di attacco nuovi ed esistenti, attingendo alle attività di incident response, al ... 🔗lineaedp.it