Vandalizzate le panchine in marmo nel cuore della Kalsa | Forse davano fastidio a qualcuno

Alla Kalsa, un atto di vandalismo ha colpito le eleganti panchine in marmo donate sette anni fa da Sicily by Car, a testimonianza dell'impegno per il decoro urbano. Antonio Nicolao, vicepresidente della prima circoscrizione, esprime la sua amarezza nel denunciare l'accaduto a PalermoToday, mettendo in evidenza l'importanza di preservare gli spazi pubblici e il lavoro svolto per la pulizia della villetta.

