Valladolid-Girona il pronostico de LaLiga | GOAL con logica ma Michel vede la salvezza

Il turno infrasettimanale di LaLiga si prepara a regalare emozioni nella 36ª giornata. Martedì 13 aprile, alle 19:00, il Valladolid ospiterà il Girona all’Estadio Municipal José Zorrilla. Un match cruciale non solo per la salvezza, con Míchel determinato a conquistare punti fondamentali per mantenere vive le speranze di permanenza nella massima divisione spagnola.

Turno infrasettimanale alle porte per LaLiga, una 36ª giornata che può emettere verdetti e spostare ulteriormente gli equilibri della classifica. Il tutto si aprirà martedì 13 aprile, alle 19:00, all'Estadio Municipal José Zorrilla, dove si affronteranno Valladolid e Girona in un match importante solo per gli ospiti. Padroni di casa infatti già matematicamente retrocessi da qualche tempo, mentre la squadra di Michel ha bisogno di punti per blindare definitivamente la salvezza.Che potesse essere un campionato difficile per il neopromosso Valladolid era preventivabile, ma l'arrendevolezza della squadra è stata disarmante. Squadra nettamente all'ultimo posto de LaLiga con soli 16 punti conquistati in 35 partite, con tanto di peggior attacco (26 gol fatti) e peggior difesa (85 subiti). IL 2025 era partito con la vittoria sul Betis, l'ultima registrata, poi da lì 1 punti nelle successive 16 ed una serie di sconfitte che dura da 9 gare.

