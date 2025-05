Valditara Proposta su divieto cellulari in classe ben accolta da Ue

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Polonia ha sostenuto la proposta italiana di vietare l'uso dei cellulari in classe per studenti fino ai 14 anni. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha confermato l'approvazione anche da parte di altri Paesi dell'Unione Europea, anticipando il tema durante il Consiglio Ue dei ministri dell'Istruzione. Un'iniziativa che mira a migliorare l'ambiente di apprendimento nelle scuole europee.

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La presidenza polacca ha appoggiato la Proposta” del governo italiano e “adottata anche da altri Paesi dell’Ue” di vietare i cellulari in classe fino ai 14 anni di età. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, prima dell’inizio del Consiglio Ue dei ministri dell’Istruzione. Valditara ha annunciato che l’iniziativa è stata sottoscritta da Austria, Francia, Ungheria, Slovacchia e Svezia e sarà appoggiata da Lituania, Cipro, Grecia e Belgio. “Altri paesi appoggiano questa mozione”, ha aggiunto, specificando che “nessun Paese Ue ha espresso contrarietà”.xf4adsmca3Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Valditara “Proposta su divieto cellulari in classe ben accolta da Ue”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cellulari classe vietati fino a 14 anni, la proposta di Valditara per l'Ue - Scuole smartphone-free almeno fino ai 14 anni di età. Il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato che il 12 maggio formalizzerà la "richiesta di raccomandazione per il divieto di utilizzo del cellulare almeno fino a 14 anni nelle scuole dei Paesi dell'Unione europea". La Commissione - spiega il ministro a Radio 1 Rai - "deciderà se fare o meno propria la proposta, gli Stati la discuteranno e i ministri dell'Istruzione dei paesi Ue eventualmente la approveranno. 🔗Leggi su iltempo.it

Scuola, Valditara: “Divieto utilizzo cellulari fino a 14 anni in Ue” - (Adnkronos) – Niente cellulari a scuola per gli under 14, compiti sul diario cartaceo e non sul registro elettronico "la sera tardi". Sono le modifiche per la nuova scuola che prospetta il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara al programma 'Formato Famiglia' di Rai Radio 1. "Il 12 maggio formalizzerò ufficialmente la richiesta di raccomandazione […]L'articolo Scuola, Valditara: “Divieto utilizzo cellulari fino a 14 anni in Ue” proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

Scuola, Valditara: “Divieto utilizzo cellulari fino a 14 anni in Ue” - (Adnkronos) – Niente cellulari a scuola per gli under 14, compiti sul diario cartaceo e non sul registro elettronico "la sera tardi". Sono le modifiche per la nuova scuola che prospetta il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara al programma 'Formato Famiglia' di Rai Radio 1. "Il 12 maggio formalizzerò ufficialmente la richiesta di raccomandazione […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Scuola, Valditara: Estendere in Ue il divieto di smartphone in classe, niente cellulare neanche alle superiori; Valditara: estendere all’Europa il divieto di smartphone a scuola. Ma nella super-istruita Estonia si fa il contrario; Valditara “Proposta su divieto cellulari in classe ben accolta da Ue”; Valditara: Estendere in Ue il divieto di smartphone a scuola. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Divieto di cellulari nelle scuole Ue: proposta estesa fino ai 14 anni - Il ministro Valditara annuncia la proposta di eliminare i cellulari nelle scuole Ue fino ai 14 anni, con sostegno di diversi Paesi. 🔗quotidiano.net

Scuola, Valditara: "Estendere in Ue il divieto di smartphone in classe, niente cellulare neanche alle superiori" - Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara propone di "eliminare i cellulari a scuola" in tutti i Paesi Ue almeno fino a 14 anni. "Ma - aggiunge - stiamo ragionando se non sia opportuno estendere ... 🔗msn.com

Valditara “Proposta su divieto cellulari in classe ben accolta da Ue” - BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "La presidenza polacca ha appoggiato la proposta" del governo italiano e "adottata anche da altri Paesi dell'Ue" di vietar ... 🔗italpress.com