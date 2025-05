Va a Canale 5 La Rai perde un nome di primo piano impegnato nel programma in prima serata

Va a Canale 5, la Rai perde un volto di primo piano dal programma di punta in prima serata. Si preannuncia un terremoto nella televisione italiana, con un big pronto a lasciare il suo incarico per approdare a Mediaset. Un cambiamento inatteso che potrebbe suscitare reazioni contrastanti tra i telespettatori e i suoi fan.

Possibile terremoto nella televisione italiana. Un big starebbe per lasciare il programma Rai tanto amato dal pubblico per sbarcare a Mediaset e più precisamente su Canale 5. Un cambiamento improvviso, che non sappiamo come verrà interpretato dai telespettatori. Ovviamente i suoi fan sicuramente lo seguiranno anche lì.Questo big dello spettacolo avrebbe optato per una svolta professionale. Dopo essere stato uno dei volti principali di questo programma Rai, avrebbe deciso di trovare nuovi stimoli altrove. Ed ecco che Canale 5 sarebbe la tappa del futuro, stando alle ultime indiscrezioni.Leggi anche: “Torna davvero in tv”. Barbara D’Urso, l’indiscrezione sull’atteso rientro: dove vaBig della musica lascia la Rai per Canale 5: la notizia bombaLui è un famosissimo cantante italiano, che potrebbe quindi aver mollato la Rai e una trasmissione importantissima per collaborare con Canale 5. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

