Utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio accordo integrativo alla Messina social city

È stato siglato un accordo integrativo tra Messina Social City e le rappresentanze sindacali per l'utilizzo del mezzo proprio da parte degli operatori per ragioni di servizio. Questo rappresenta un significativo passo avanti nella valorizzazione del personale, promuovendo maggiore flessibilità e efficienza nelle attività quotidiane dell’Azienda Speciale guidata da Valeria Asquini.

Importante passo avanti per la valorizzazione del personale della Messinasocialcity. L'Azienda Speciale presieduta da Valeria Asquini ha formalizzato con le rappresentanze sindacali l'accordointegrativo in materia di Utilizzo del mezzoproprio per ragioni di servizio da parte degli operatori.

Messina Social City, formalizzato l'accordo in materia di utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio da parte degli operatori

