Usa | Trump su commercio Ue più cattiva della Cina

Donald Trump ha affermato che l'Unione Europea si è comportata commercialmente in modo "più cattivo della Cina", durante la presentazione di un ordine esecutivo sui prezzi dei farmaci. Questa iniziativa mira a "redistribuire" l'onere dei costi a beneficio dei cittadini americani, evidenziando le tensioni crescenti nelle relazioni commerciali tra gli Stati Uniti e l'Europa.

Washington (Usa), 12 mag. (LaPresse) – Sul fronte commerciale, l'Unione europea è stata con gli Usa "più cattivadellaCina". Lo ha detto Donald Trump, illustrando l'ordine esecutivo sui prezzi dei farmaci, con il quale intende "redistribuire" l'onere dei prezzi a favore dei cittadini americani.

