Usa Trump annuncia taglio prezzi farmaci da prescrizione tra 30 e 80% il tycoon | Uno dei decreti più significativi nella storia Americana

In breve da Zazoom:

Le associazioni di categoria esprimono preoccupazione per le nuove misure annunciate dal presidente Donald Trump, avvertendo che potrebbero soffocare l’innovazione e compromettere l'accesso ai farmaci più recenti. L’attenzione è ora rivolta agli sviluppi attesi durante la conferenza stampa in programma alle 9 americane, le 15 italiane, dove potrebbero essere fornite ulteriori informazioni sulle politiche sanitarie in arrivo.

Le associazioni di categoria hanno sollevato forti perplessità, avvertendo che una tale misura potrebbe “soffocare l’innovazione” e mettere a rischio l’accesso ai farmaci più recenti Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che oggi, alle ore 9 americane, le 15 in Italia, fi 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, Trump annuncia taglio prezzi farmaci da prescrizione tra 30 e 80%, il tycoon: “Uno dei decreti più significativi nella storia Americana”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Trump oggi annuncia i dazi: “Liberation Day per gli Usa” - (Adnkronos) – Arriva il 'liberation day' e oggi, 2 aprile 2025, Donald Trump annuncia i dazi che gli Stati Uniti applicheranno da subito nei confronti di tutti i paesi che penalizzano i prodotti americani. Alle 16 di Washington, le 22 in Italia, il presidente prenderà la parola nel Rose Garden della Casa Bianca per illustrare […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Pechino annuncia dazi del 34% agli Usa, Trump: "Cina nel panico e non può permetterselo" | Fed, Powell: "Impatto economico più ampio del previsto" - Tajani: "La risposta dell'Ue alle tariffe americane sarà più un segnale politico". Piazza Affari chiude in profondo rosso, perdendo il 6,5% 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Trump annuncia una nuova visita di Netanyahu: “Presto negli Usa” - (Adnkronos) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu sarà presto in visita negli Stati Uniti. Lo ha anticipato il presidente americano Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One: "Potrebbe venire la prossima settimana". In realtà, una fonte dell'amministrazione americana ha poi precisato con Axios che la visita non avverrà prima di qualche […]L'articolo Trump annuncia una nuova visita di Netanyahu: “Presto negli Usa” proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trump annuncia il taglio alle sovvenzioni di Harvard; Trump: tagli al welfare e più spesa militare. L’ironia del tycoon sui magnati del tech; Trump: “Mai dire mai su Canada 51esimo Stato”. Carney: “Non siamo in vendita”; Donald Trump taglia i fondi ad Harvard e annuncia lo stop alla ricerca sui virus: «Per evitare un'altra pandemia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Usa, Trump annuncia un ordine esecutivo che taglierà i prezzi dei farmaci fino all'80%. Big Pharma Trema - Una decisione che, secondo Trump, porrà fine a decenni di ingiustizie e squilibri e farà risparmiare miliardi al Paese e ai pazienti ... 🔗rainews.it

Trump:taglio costi farmaci fino all'80% - 1.12 Trump:taglio costi farmaci fino all'80% Il presidente Usa, Trump annuncia su Truth che firmerà "uno degli ordini esecutivi più importanti per il Paese" per ridurre i costi dei farmaci da pre- s ... 🔗servizitelevideo.rai.it

Trump annuncia il taglio dei fondi alle radio e tv pubblica Npr e Pbs: promuovono la «propaganda woke di sinistra» - L'obiettivo dell'ordine esecutivo è recuperare oltre 1 miliardo di dollari; il presidente rivendica la scelta: « «Ho fatto quello che avevo promesso in campagna elettorale» ... 🔗corriere.it