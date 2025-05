Usa intesa con la Cina sui dazi Ma è guerra sui farmaci con l' Ue | Più cattiva di Pechino | La stagione delle turbo-tariffe è già finita?

Intesa sui dazi tra Usa e Cina, ma la battaglia sui farmaci con l'Unione Europea si intensifica, con Pechino che si mostra meno aggressiva. La stagione delle turbotariffe è giunta al termine. In vista della settimana, gli investitori si concentrano sull'inflazione americana e sul Pil dell'Eurozona, con l'indice dei prezzi Usa atteso per martedì.

Inflazione Usa e Pil dell'Eurozona saranno gli eventi principali della settimana sui mercati occidentali, atteso per martedì l’indice dei prezzi Usa 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Usa, intesa con la Cina sui dazi. Ma è guerra sui farmaci con l'Ue: "Più cattiva di Pechino" | La stagione delle turbo-tariffe è già finita?

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tik Tok, salta l'accordo Usa-Cina causa dazi al 34%, altri 75 giorni per intesa sulla vendita, Trump: "Non vogliamo oscurarla" - Pechino in replica: per le aziende cinesi chiediamo un clima imprenditoriale "aperto, giusto, equo e non discriminatorio" negli States L'accordo tra Stati Uniti e Cina su Tik Tok è saltato, almeno per ora. La causa sono proprio i dazi al 34% imposti dagli Usa a Pechino che con un'azione di ra 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Dazi, Tiso(Confeuro): “Ok intesa USA-Cina. Ue segua via dialogo a tutela agricoltura” - Sospensione parziale dei dazi tra USA e Cina: Confeuro plaude all’intesa e sollecita l’UE a tutelare l’agricoltura europea“Accogliamo con favore l’intesa raggiunta tra Stati Uniti e Cina al summit di Ginevra sulla sospensione parziale dei dazi: un primo passo importante che dimostra come, anche in materia di commercio globale, la via del dialogo e della diplomazia sia la più utile ed efficace”, sottolinea Andrea Tiso, presidente nazionale della Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori europei e del mondo. 🔗Leggi su puntomagazine.it

Dazi, intesa Usa-Cina per stop parziale di 3 mesi e riduzione delle tariffe. Casa Bianca: “Vittoria per Washington” - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sembra soddisfatto delle modalità con cui i colloqui sono stati portati avanti. "Un totale reset delle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina negoziato in modo amichevole, ma costruttivo", ha infatti scritto il Tycoon su TruthL'articolo Dazi, intesa Usa-Cina per stop parziale di 3 mesi e riduzione delle tariffe. Casa Bianca: “Vittoria per Washington” proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it

A Ginevra prima intesa Usa-Cina: Sospesi per 90 giorni parte dei dazi - Usa e Cina sospendono una parte dei dazi per 90 giorni (Video); Dazi, le ultime notizie in diretta |Tra Usa e Cina arriva la tregua: volano le Borse (Nasdaq +4%). Trump attacca l'Europa: «Più cattiva di Pechino»; Dazi, c'è intesa Cina-Usa. Trump: Grande accordo. Ok di Pechino a fermare il fentanyl; Dazi Usa: l’intesa con la Cina e l’aereo in dono a Trump dal Qatar. 🔗Cosa riportano altre fonti

Usa-Cina, c’è l’intesa sui dazi: è una retromarcia di Trump? - L’accordo segna un passo indietro nella strategia aggressiva dei dazi voluta dal presidente degli Stati Uniti. Le tariffe verranno ridotte per tre mesi, in attesa di un’intesa più stabile. Il comprome ... 🔗tg24.sky.it

Dazi, c'è intesa Cina-Usa. Trump: "Grande accordo. Ok di Pechino a fermare il fentanyl" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dazi, c'è intesa Cina-Usa. Trump: 'Grande accordo. Ok di Pechino a fermare il fentanyl' ... 🔗tg24.sky.it

'Usa-Cina sospenderanno per 90 giorni una parte dei dazi'. La Casa Bianca: 'L'intesa con la Cina è una vittoria per gli Usa' - Gli Stati Uniti e la Cina sospenderanno per 90 giorni una parte dei loro dazi doganali punitivi. E' quanto si legge in un comunicato congiunto Usa-Cina da Ginevra. Secondo la dichiarazione, la ... 🔗ansa.it