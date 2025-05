Usa e Cina | Dichiarazione Congiunta Sulle Relazioni Economiche e Commerciali

Usa e Cina, attraverso una dichiarazione congiunta, hanno sottolineato il valore cruciale delle loro relazioni economiche e commerciali, non solo per il benessere dei rispettivi Paesi, ma anche per l'intera economia globale. Hanno evidenziato l'importanza di costruire un legame sostenibile e vantaggioso a lungo termine, in un contesto di crescente interdipendenza economica e sfide comuni. I recenti colloqui pongono le basi per un futuro di cooperazione proficua.

Usa e Cina, con la loro DichiarazioneCongiunta, hanno riconosciuto "l'importanza delle loro RelazioniEconomiche e Commerciali bilaterali per entrambi i Paesi e per l'economia globale", nonché "l'importanza di avere una relazione economica e commerciale sostenibile, di lungo termine e reciprocamente vantaggiosa".Riflettendo sui recenti colloqui e ritenendo che il proseguimento delle discussioni possa contribuire ad affrontare le preoccupazioni di entrambe le parti nelle loro RelazioniEconomiche e Commerciali, le parti hanno deciso di procedere "in uno spirito di reciproca apertura, comunicazione continua, cooperazione e rispetto".

