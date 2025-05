Usa-Cina tregua sui dazi | 90 giorni per un grande accordo commerciale

L'escalation commerciale tra Cina e Stati Uniti ha registrato una sospensione significativa con l'accordo raggiunto dai negoziatori in Svizzera. Questo nuovo accordo trimestrale prevede una drastica riduzione delle tariffe bilaterali, con Pechino che abbatterà la tariffa-base su beni americani dal 125 al 10%. Quest'intesa segna un passo importante verso la stabilizzazione delle relazioni economiche tra le due potenze globali, aprendo a nuove opportunità di cooperazione.

L'escalation commerciale tra Cina e Stati Uniti è finita, almeno per ora. I negoziatori di Pechino e Washington in Svizzera hanno concluso nella giornata di ieri un accordo trimestrale per ridimensionare il peso delle tariffe bilaterali imposte dall'inizio del secondo mandato di Donald Trump.Pechino taglierà dal 125 al 10% la tariffa-base su tutti i beni statunitensi, mentre Washington lo ridurrà dal 145 al 30%. Resteranno in vigore le tariffe reciproche al 10%, sulla scia di quanto imposto da Trump nella giornata del 2 aprile, corrisposte da Pechino, mentre il 20% addizionale che graverà sulla Repubblica Popolare è quello legato a un altro dossier del confronto commerciale, ovvero la partita legata al traffico di fentanyl che Trump accusa passare anche dalla Cina. Quest'ultimo dazio era escluso dalle negoziazioni in atto, ma potrebbe essere discusso in futuro.