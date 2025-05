Usa allo zoo di Oakland un cucciolo di scimmia ritrovato durante un’operazione antidroga

Una cucciola di scimmia ragno, chiamata Violeta, ha trovato rifugio allo zoo di Oakland dopo essere stata abbandonata durante un'operazione antidroga. L'8 maggio, il dipartimento dello sceriffo ha trasferito il piccolo animale nel giardino zoologico, dove ora riceve le cure necessarie e un ambiente sicuro per crescere.

Una scimmia ragno neonata è stata presa in cura allo zoo di Oakland dopo essere stata abbandonata duranteun’operazioneantidroga. I responsabili dello zoo riferiscono che la femmina, ora chiamata Violeta, è stata trasportata nel giardino zoologico l’8 maggio dopo che il dipartimento dello sceriffo della contea di Solano ha eseguito un mandato di perquisizione a Vallejo, in California. durante la visita è stato stabilito che gode di buona salute e che ha circa 18 mesi. Una volta che Violeta si sarà completamente ripresa, i responsabili dello zoo collaboreranno con lo Stato e con la Wildlife Confiscation Network per trovarle una casa. L’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura classifica le scimmie ragno come specie in pericolo e vicine all’estinzione. Ciò è dovuto alla perdita dell’habitat, alla caccia e al commercio di animali esotici. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, allo zoo di Oakland un cucciolo di scimmia ritrovato durante un’operazione antidroga

