Urta un pedone e scappa automobilista rintracciato e denunciato dai carabinieri

Un automobilista ha investito un pedone a Domodossola e si è dato alla fuga, ma è stato rapidamente rintracciato e denunciato dai carabinieri. L'auto, coinvolta nell'incidente, ha colpito la vittima durante una manovra, portando a gravi conseguenze e all'accusa di lesioni personali e omissione di soccorso.

Investe un pedone e si dà alla fuga. rintracciato dai carabinieri è stato denunciato per lesioni personali e omissione di soccorso.É successo nel fine settimana a Domodossola. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma intervenuti sul posto, l'automobilista, durante una manovra.

