Urla dalle tribune durante Dellien-De Minaur malore per un tifoso | partita sospesa a Roma

Gioco sospeso a Romadurante la partita tra Dellien e De Minaur a causa di un tifoso colpito da un malore sulle tribune. 🔗Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

“Non saranno più tollerati comportamenti disturbanti”: urla e lancio di pop corn in sale durante la proiezione “Un film Minecraft”. Interviene la polizia - La frase “chicken jockey” pronunciata dal personaggio di Jack Black in “Un film Minecraft” sta scatenando polemiche. La scena, che vede un cucciolo di zombi cavalcare un pollo su un ring di pugilato, è diventata virale sui social, con i fan che si filmano mentre reagiscono in modo “eccessivo e spesso rumoroso”.In uno dei video più condivisi si vede il pubblico esultare, lanciare popcorn in aria e fare standing ovation al momento clou del film. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Urla “scimmia” all’avversario durante un match dell’under 16: squalificati giocatore e allenatore - Sono le 9.30 della domenica di Pasqua, quando a Cordovado i serbi della Stella Rossa di Belgrado e gli irlandesi del Cherry Orchard scendono in campo per disputare un match del trofeo giovanile Gallini, riservato agli under 16. Ad un certo punto, come riporta Il Gazzettino, un giocatore della Stella Rossa prende di mira un ragazzo di colore della squadra avversaria affibbiandogli un appellativo inequivocabile: monkey, “scimmia”. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

25 aprile a Milano, urla e fischi da alcuni attivisti durante gli interventi dal palco: “Fate parlare i palestinesi” - Durante gli interventi istituzionali in Duomo al termine del corteo per il 25 aprile a Milano, i manifestanti per la Palestina hanno contestato i relatori. “Fate parlare i Palestinesi” hanno gridato, ripetendo “vergogna” dopo ciascun intervento. Intanto, la Brigata Ebraica è stata dirottata in piazza Cordusio per motivi di sicurezza.L'articolo 25 aprile a Milano, urla e fischi da alcuni attivisti durante gli interventi dal palco: “Fate parlare i palestinesi” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Urla dalle tribune durante Dellien-De Minaur, malore per un tifoso: partita sospesa a Roma; Marco Beltrami. 🔗Cosa riportano altre fonti

Urla dalle tribune durante Dellien-De Minaur, malore per un tifoso: partita sospesa a Roma - Gioco sospeso a Roma durante la partita tra Dellien e De Minaur a causa di un tifoso colpito da un malore sulle tribune ... 🔗fanpage.it