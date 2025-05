URC 2025 cinque squadre ancora in corsa per un posto playoff

Mancano solo 80 minuti alla conclusione della stagione regolare dell’United Rugby Championship e cinque squadre si contendono i posti playoff. Dalla lotta degli Scarlets a quella di Edimburgo, le formazioni sono racchiuse in appena cinque punti. L’attenzione è tutta rivolta al prossimo weekend, con tre partite che potremmo definire decisive. Gli appassionati sono in trepidante attesa per scoprire chi accederà ai playoff!

Mancano solo 80 minuti alla fine della stagione regolare dell’United Rugby Championship e a una giornata dalla fine sono ben cinque le squadreancora in corsa per i posti playoff rimanenti. Dagli Scarlets a Edimburgo, infatti, sono cinque le squadre racchiuse in soli cinque punti e tutto si deciderà il prossimo weekend.Molto, se non tutto, si deciderà venerdì sera, con tre partite da dentro o fuori. Gli Stormers, quinti e sicuri della postseason, ospitano Cardiff, con i gallesi obbligati a vincere o a conquistare almeno uno o due punti di bonus per non dire addio ai sogni di gloria. Cardiff attualmente è nona con 46 punti, ma a pari punti con Benetton Treviso e Munster, che lo precedono, e con due punti di vantaggio su Edimburgo. Vincendo i gallesi saranno qualificati, perdendo sono al 90% fuori. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - URC 2025, cinque squadre ancora in corsa per un posto playoff

Ne parlano su altre fonti

LIVE Stella Rossa-Olimpia Milano 64-68, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: ancora equilibrio tra le due squadre alla terza sirena - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEVa in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? l’Olimpia Milano rimane avanti 64-68 sulla Stella Rossa!64-68 Appoggio di John Brown III.62-68 1/2 anche per Bolmaro.62-67 1/2 per Petrusev ai liberi.61-67 2/2 per Zach LeDay a cronometro fermo per il +6 Olimpia.61-65 Un solo libero segnato da Canaan.60-65 Leandro Bolmaro dalla media per il +5 Milano.60-63 2/3 per Filip Petrusev dalla lunetta: la Stella Rossa ritorna ad un solo possesso pieno di svantaggio. 🔗Leggi su oasport.it

Il completo gessato è la lavagna su cui scrivere nel 2025. Ecco cinque outfit audaci per indossarlo con stile - Dai lupi di Wall Street ai gangster di Chicago, fino alle sfilate e alle collezioni donna: il mitico completo gessato di lui è una tendenza virale nell’armadio di lei. Ecco cinque outfit audaci e di tendenza per indossarlo con stile.Con pezzi sportiviL’austerità naturale del gessato può essere smorzata dall’aggiunta di una camicia di jeans e delle sneakers. Leggi anche › Il tailleur gessato è la lavagna su cui scrivere adesso 5 audaci dichiarazioni di stile Con la cravattaUn look che ... 🔗Leggi su iodonna.it

La tendenza cowgirl è tra le più virali della Primavera-Estate 2025. Ecco cinque outfit perfetti per cavalcarla con stile - Il western è tornato. La tendenza cowgirl è una delle più forti della Primavera-Estate 2025. Complici anche star del calibro di Beyoncé e Bella Hadid, che hanno da tempo abbracciato questa moda. Ecco cinque outfit per cavalcare la tendenza con stile.Total black e frangeUna cowgirl urbana in nero integrale: frange grafiche, stivali texani e mini per un effetto grintoso e ultra chic. Leggi anche › Tutte in sella! La moda Primavera-Estate 2025 doma con stile la tendenza cowgirl Camicia ... 🔗Leggi su iodonna.it

URC: il programma e gli orari dell’ultima giornata della regular season; Campionati nazionali maschili, concluse le stagioni regolari; URC: la Benetton a caccia di punti playoff con Glasgow. La preview del match; Clamoroso dopo 12 turni di URC: Zebre stesse vittorie del Benetton. 🔗Ne parlano su altre fonti

URC 2025, cinque squadre ancora in corsa per un posto playoff - Mancano solo 80 minuti alla fine della stagione regolare dell’United Rugby Championship e a una giornata dalla fine sono ben cinque le squadre ancora in ... 🔗oasport.it