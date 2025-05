Uomo picchia la moglie davanti all’ospedale sotto gli occhi dei figli

Un uomo di 45 anni, residente a Bolzano, è stato arrestato dagli agenti della Questura dopo aver aggredito brutalmente la moglie all'ingresso dell'ospedale cittadino, sotto gli occhi increduli dei loro tre figli minorenni. L'accaduto, avvenuto nei giorni scorsi, ha sollevato un’ondata di indignazione e preoccupazione nella comunità, evidenziando la drammaticità del fenomeno della violenza domestica.

