Uomo picchia la moglie davanti all’ospedale sotto gli occhi dei figli

Una drammatica aggressione ha scosso Bolzano, dove un uomo di 45 anni è stato arrestato per aver picchiato la moglie davanti all'ospedale. L'episodio, avvenuto sotto gli occhi dei tre figli minorenni, solleva gravi preoccupazioni sulla violenza domestica e le sue conseguenze sui più vulnerabili.

Un Uomo di 45 anni, residente a Bolzano, è stato arrestato dagli agenti della Questura dopo aver aggredito violentemente la mogliedavanti all'ingresso dell'ospedale cittadino, sotto lo sguardo attonito dei tre figli minorenni. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi e ha scosso profondamente i.

