Uomo picchia la moglie davanti all’ospedale sotto gli occhi dei figli

...residenti della comunità. L'aggressione, avvenuta all'esterno di un luogo dedicato alla cura, ha sollevato preoccupazione per la sicurezza delle famiglie e ha messo in luce il dramma della violenza domestica, un fenomeno purtroppo ancora presente nella società. Le forze dell'ordine stanno ora indagando ulteriormente sull'accaduto e sulle dinamiche familiari coinvolte.

Un Uomo di 45 anni, residente a Bolzano, è stato arrestato dagli agenti della Questura dopo aver aggredito violentemente la mogliedavanti all'ingresso dell'ospedale cittadino, sotto lo sguardo attonito dei tre figli minorenni. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi e ha scosso profondamente i.

