Uomo accoltellato in strada grave 30enne

Un uomo di 30 anni è stato trovato gravemente ferito dopo un accoltellamento avvenuto in strada a Roma, precisamente in via di Tor San Giovanni. Trasportato d'urgenza in ospedale, il giovane è stato rinvenuto in una pozza di sangue. Al momento, le circostanze dell’accaduto rimangono avvolte nel mistero, dando origine a un vero e proprio giallo.

Un Uomo è stato accoltellato in strada ed è stato trovato in una di pozza di sangue. A rimanere gravemente ferito un 30enne, che è stato rinvenuto in via di Tor San Giovanni e che è stato trasportato in ospedale. Al momento è un vero proprio giallo ciò che è successo.

