uomo abusa della nipotina minorenne nel computer materiale pedopornografico

Il cittadino italiano di 60 anni, arrestato dalla Squadra mobile di Padova, è accusato di violenza sessuale nei confronti della nipote minorenne. Le atrocità si sarebbero verificate non solo nel capoluogo veneto, ma anche in provincia di Trento. Le perquisizioni domiciliari sono state effettuate il 24 aprile, rivelando un quadro inquietante di abusi.

Spilamberto, furto all'isola ecologica: arrestato un uomo, denunciato un minorenne - Nel pomeriggio di sabato 26 aprile 2025, i Carabinieri della Stazione di Spilamberto sono intervenuti all’isola ecologica di via San Vito, a seguito della segnalazione di un furto in atto da parte del personale di vigilanza. Due individui erano stati infatti notati mentre trafugavano materiali... 🔗 Leggi su modenatoday.it

Si finge minorenne sui social e abusa di un 13enne: 30enne arrestato per adescamento e violenza a Maddaloni - Un 30enne di Maddaloni è stato arrestato per adescamento e abusi su un minore di Caserta, conosciuto online fingendosi coetaneo. 🔗 Leggi su notizie.virgilio.it

Terribile, uomo abusa della fidanzatina 12enne del figlio. Una storia atroce - Nelle tranquille vie di una città che spesso sembra lontana da tragedie del genere, si nascondeva un incubo che solo ora è venuto alla luce. Un uomo di 47 anni, un farmacista conosciuto in città, ha approfittato della sua posizione di fiducia per agire in modo crudele e devastante. Un comportamento che sembrava innocuo, quello di un padre che accoglie la fidanzatina del figlio in casa, si è rivelato il preludio a un abuso sistematico e manipolatorio. 🔗Leggi su thesocialpost.it