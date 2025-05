Uomini Ecco l’Oroscopo Settimanale dal 12 al 18 Maggio 2025

La Luna Piena in Scorpione del 12 maggio invita a esplorare le emozioni più profonde e a rivelare verità nascoste. Con Plutone retrogrado che intensifica l'introspezione, questa fase lunare si intreccia con i movimenti della Luna attraverso Sagittario, Capricorno e Acquario, favorendo un percorso di evoluzione emotiva e spirituale. Scopriamo insieme come affrontare questo potente momento di trasformazione.

La Luna Piena in Scorpione del 12 Maggio porta a galla emozioni profonde e verità nascoste, spingendo gli Uomini a confrontarsi con aspetti interiori spesso trascurati. Plutone in moto retrogrado amplifica questa introspezione, mentre il transito della Luna attraverso Sagittario, Capricorno e Acquario nel corso della settimana favorisce un'evoluzione emotiva e spirituale. Ecco dunque, come di consueto, il nostro Oroscopo Settimanale per Uomini. 🔗Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Uomini, Ecco l’Oroscopo Settimanale dal 12 al 18 Maggio 2025.

