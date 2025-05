Uomini e Donne registrazione 12 Maggio 2025 | addio Arcangelo nuova coppia nel trono over

Il 12 maggio 2025, l'ultima registrazione della stagione di Uomini e Donne ha riservato emozioni forti nel Trono Over. Con l'addio di Arcangelo e l'emergere di una nuova coppia, la puntata ha visto sfide tra vecchie conoscenze e nuove dinamiche, regalando momenti di alta tensione e sorprese inaspettate ai fan del programma.

Durante l’ultima registrazione della stagione di Uomini e Donne, andata in scena il 12 Maggio2025, i riflettori si sono accesi ancora una volta sul tronoover. Tra vecchie conoscenze e nuovi scontri, la puntata ha offerto momenti di alta tensione e dinamiche sorprendenti. Protagoniste assolute Gemma Galgani e Marina che si sono letteralmente coalizzate per affrontare Arcangelo. Quest’ultimo alla fine ha preso una drastica decisione. Si forma una nuovacoppia e.scopriamo nel dettaglio le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni.Uomini e Donne anticipazioni: Gemma e Marina, alleanza in passerellaLa puntata si è aperta con un momento tanto inedito quanto simbolico: Gemma Galgani e Marina hanno scelto di scendere insieme la passerella, unite nel loro dissenso verso Arcangelo. Un filmato post puntata ha mostrato le due dame recarsi insieme in camerino per affrontarlo duramente. 🔗Leggi su Anticipazionitv.it