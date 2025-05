Uomini e Donne registrazione 11 Maggio 2025 | nuova coppia ex di Sabrina ritorna

Il 11 maggio 2025, la registrazione di

Durante la registrazione dell’11 Maggio2025 di Uomini e Donne, spazio anche alle vicende del Trono Over oltre alla scelta di Gianmarco Steri. Secondo quanto riportato da LolloMagazine e Lorenzo Pugnaloni, tra ritorni di fiamma, confronti complicati e nuove coppie pronte a uscire insieme, la puntata si è rivelata intensa e ricca di colpi di scena. I riflettori si sono accesi su Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano, sulla sempre discussa Gemma Galgani, ma anche su una romantica uscita di scena tra Valentina Vitale ed Emanuele.Uomini e Donne anticipazioni, trono over: Giovanni Siciliano spiazza tuttiGiovanni Siciliano dopo diverse assenze è tornato a Uomini e Donne nella registrazione dell’11 Maggio2025, per chiedere a Francesca Cruciani di riprendere la frequentazione interrotta. La dama del trono over ha accettato, lasciando intendere la volontà di capire se tra loro possa davvero esserci qualcosa. 🔗Leggi su Anticipazionitv.it