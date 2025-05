Uomini e Donne Martina De Ioannon tradisce Ciro Solimeno | la sua reazione

Nel mondo di

Martina De Ioannon e CiroSolimeno, tra le coppie più amate dell’ultima edizione di Uomini e Donne, hanno regalato ai fan un momento esilarante durante una vacanza al mare. Un finto approccio orchestrato da Martina con la complicità di un’amica ha messo alla prova la gelosia di Ciro, trasformando il soggiorno in un siparietto virale. Scopriamo come ha reagito il fidanzato dell’ex protagonista del trono classico.CiroSolimeno e Martina De Ioannon: una vacanza tra sole, mare e risateMartina e Ciro si sono concessi qualche giorno di relax in una località di mare, scegliendo di staccare dalla routine e godersi la reciproca compagnia. Le immagini condivise sui social mostrano momenti spensierati tra spiaggia, aperitivi e complicità, rendendo evidente quanto la loro relazione stia crescendo giorno dopo giorno anche lontano da Uomini e Donne. 🔗Leggi su Anticipazionitv.it