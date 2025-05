Uomini e Donne ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne rimane un grande favorito nel palinsesto di Mediaset, con nuove puntate dal lunedì al venerdì su Canale 5. Se ti sei perso l'ultima emozionante puntata, scopri come e dove vedere la replica per rivivere i momenti salienti di Trono Over e Trono Classico.

Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose.Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità. comevedere la replica di Uomini e Donne di oggi in TV e streamingUomini e Donne si impone ormai da anni come uno dei programmi cult della programmazione di Canale 5. 🔗Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

