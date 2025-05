Uomini e Donne Claudia Dionigi racconta alcuni retroscena sulla sua seconda gravidanza | Ansia e paura perché

Claudia Dionigi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha condiviso alcuni retroscena della sua attesa per il secondo figlio, insieme al marito Lorenzo Riccardi. Tra ansie e paure, ha raccontato i primi mesi di questa nuova gravidanza, svelando emozioni e sfide che accompagnano questo speciale momento della loro vita.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ClaudiaDionigi, ha annunciato insieme al marito Lorenzo Riccardi, di essere in attesa del loro secondo figlio. Ecco cosa ha rivelato sui primi mesi di questa secondagravidanza! 🔗Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, Claudia Dionigi racconta alcuni retroscena sulla sua seconda gravidanza: "Ansia e paura, perché..."

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di Uomini e Donne diventeranno genitori bis: “Sta arrivando lui” - Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi con un post su Instagram hanno annunciato l'arrivo del secondo figlio. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è incinta di un maschio: "Un amore che non si divide, ma che si moltiplica e che fa esplodere di gioia la nostra famiglia".Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Uomini e Donne news, dolce attesa per Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: l’annuncio - Una splendida notizia ha scaldato i cuori dei fan di Uomini e Donne: Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, coppia amatissima del Trono Classico, hanno annunciato l’arrivo del secondo figlio. Con un tenero video su Instagram, i due hanno condiviso la gioia per la dolce attesa, rivelando che si tratta di un maschietto. Una nuova pagina di felicità per una delle storie d’amore più solide nate nel programma di Maria De Filippi. 🔗Leggi su anticipazionitv.it

Uomini e Donne, Claudia Dionigi è in dolce attesa per la seconda volta: il tenero annuncio con Lorenzo Riccardi - L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Claudia Dionigi, ha svelato che lei e il marito, l'ex tronista Lorenzo Riccardi, diventeranno genitori per la seconda volta. 🔗Leggi su comingsoon.it

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne sono in attesa di un bebè; Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di Uomini e Donne diventeranno genitori bis e svelano il sesso del bambino; Uomini e Donne, Claudia Dionigi è in dolce attesa per la seconda volta: il tenero annuncio con Lorenzo Riccardi; Uomini e Donne, Claudia e Lorenzo di nuovo genitori: svelato il sesso del nascituro. 🔗Ne parlano su altre fonti

Uomini e Donne, Claudia Dionigi racconta alcuni retroscena sulla sua seconda gravidanza: "Ansia e paura, perché..." - L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Claudia Dionigi, ha annunciato insieme al marito Lorenzo Riccardi, di essere in attesa del loro secondo figlio. Ecco cosa ha rivelato sui primi mesi di questa se ... 🔗comingsoon.it

Dopo Maria Vittoria arriva “lui”: la famiglia Dionigi-Riccardi si allarga ancora - Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi aspettano il loro secondo figlio: dopo la nascita di Maria Vittoria e il matrimonio da sogno, la coppia nata a Uomini e ... 🔗alfemminile.com

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi di nuovo genitori: in arrivo il secondo figlio - Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, dopo il matrimonio da favola e la nascita della piccola Maria Vittoria, annunciano con gioia l’arrivo di un maschietto. Fan in festa per la famiglia che continua a ... 🔗mam-e.it