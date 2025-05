Uomini e Donne anticipazioni | la scelta di Gianmarco tra dubbi e polemiche

Nel corso della registrazione del 11 maggio di Uomini e Donne, Gianmarco Steri ha compiuto la sua tanto attesa scelta, scatenando immediatamente reazioni contrastanti sui social. Ma non è stato solo il Trono Classico a catturare l'attenzione: nel Trono Over, una nuova coppia si è formata, mentre altre dinamiche interessanti hanno animato il programma. Scopriamo insieme i momenti salienti di questa imperdibile puntata!

Nel corso della registrazione di ieri di Uomini e Donne, domenica 11 maggio, è avvenuta la scelta di Gianmarco Steri. Il tronista ha posto fine al suo percorso compiendo una scelta che, in men che non si dica, ha generato un certo sgomento sul web. Per quanto riguarda il Trono Over, invece, un’altra coppia si è formata, ma ci sono stati anche altri momenti degni di nota, come il ritorno in studio di due protagonisti. Ecco cosa è successo. La scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne: chi è e cosa e successoUomini e Donne sta per volgere al termine, il Trono Classico ha chiuso i battenti nella registrazione di ieri con la scelta di Gianmarco Steri. Il tronista ha deciso di uscire dalla trasmissione con Cristina Ferrara. La ragazza le ha risposto di sì, dando luogo ad una nuova coppia. 🔗Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Uomini e Donne anticipazioni: la scelta di Gianmarco tra dubbi e polemiche

Se ne parla anche su altri siti

Uomini e Donne anticipazioni tv: Gianmarco Steri svela chi è la sua scelta al momento - Durante la registrazione del 4 marzo 2025 di Uomini e Donne, Gianmarco Steri ha vissuto momenti di confronto e tensione con le sue corteggiatrici. Dopo aver baciato Francesca Polizzi nella scorsa puntata, il tronista ha preso una decisione che ha scatenato la reazione della ragazza. Ha invece trascorso del tempo con Cristina Ferrara e Nadia, cercando di approfondire la conoscenza. Il percorso del tronista si fa sempre più complicato anche perchè ha ammesso chi è la sua corteggiatrice preferita al momento! Scopriamolo insieme grazie alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni. 🔗Leggi su anticipazionitv.it

Anticipazioni Tv, Uomini e Donne: Gianmarco Steri svela chi è la sua scelta al momento - Durante la registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne del 4 marzo 2025, Gianmarco Steri ha vissuto momenti di confronto e tensione con le sue corteggiatrici. Dopo aver baciato Francesca Polizzi nella scorsa puntata, il tronista ha preso una decisione che ha scatenato la reazione della ragazza. Ha invece trascorso del tempo con Cristina Ferrara e Nadia, cercando di approfondire la conoscenza. 🔗Leggi su anticipazionitv.it

Uomini e Donne anticipazioni, Gianmarco: "non sono pronto alla scelta", Isabella dice addio a Diego - Colpo di scena nel dating show: Gianmarco, scosso dall'assenza di Nadia, lascia lo studio per raggiungerla. Nel trono Over, chiusure a sorpresa e Tina trionfa con un'esterna fuori dal comune. Nella nuova registrazione di Uomini e Donne su Canale 5 Gianmarco Steri ha deciso di andarsi a riprendersi Nadia Di Diodato che non si è presentata in studio. Gemma Galgani ha chiuso l'ennesima frequentazione e Tina ha superato la 'prova campagna' chiesta da Cosimo. 🔗Leggi su movieplayer.it

Uomini e Donne, la scelta di Gianmarco in forse: la registrazione dell'11 maggio potrebbe slittare; Uomini e donne, Gianmarco ha scelto: le anticipazioni; Anticipazioni Uomini e Donne: Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato; Uomini e Donne, Gianmarco annuncia la scelta (e l’altra si arrabbia). Furia del web: “Fino a Temptation Island”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Uomini e Donne, Anticipazioni: Gianmarco Steri e Cristina Ferrara in Costiera Amalfitana per l’ultima esterna - Prima di fare la sua scelta nello studio di Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono stati avvistati in Costiera Amalfitana per l’ultima esterna insieme. 🔗comingsoon.it

Uomini e Donne, chi ha scelto Gianmarco Steri tra Cristina e Nadia: le critiche sul web - Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta. ieri, domenica 11 maggio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e stando alle anticipazioni diffuse in rete da Lorenzo Pugnaloni, ... 🔗msn.com

Uomini e Donne, Gianmarco ha scelto: chi ha preferito il tronista tra Cristina e Nadia? Critiche feroci sul web - Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta. ieri, domenica 11 maggio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e stando alle anticipazioni diffuse in rete da Lorenzo Pugnaloni, ... 🔗msn.com