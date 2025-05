Uomini e Donne anticipazioni | Gemma e Marina si coalizzano rientra una coppia al centro delle polemiche

Nell'ultima puntata di Uomini e Donne, tensioni e alleanze si mescolano: Gemma e Marina si uniscono, mentre una coppia controversa riaccende le polemiche. Tra emozionanti scelte sentimentali, litigi e un affettuoso omaggio agli amici a quattro zampe, l'edizione 2024/2025 si prepara a concludersi in grande stile su Canale 5. Non mancate!

Ultima puntata della stagione del dating show tra litigi, scelte sentimentali, sfide in pista e un tenero omaggio agli amici a quattro zampe. Si è conclusa l'ultima registrazione dell'edizione 20242025 di Uomini e Donne che vedremo prossimamente su Canale 5. Dopo la scelta di Gianmarco Steri avvenuta nella giornata di ieri, oggi - lunedì 12 maggio - il Trono Over ha avuto tutta la scena. I dettagli su quanto accaduto nel dating show condotto da Maria De Filippi sono disponibili grazie a Lorenzo Pugnaloni. Uomini e Donne: nuova alleanza tra dame Clamoroso colpo di scena nel parterre femminile: Gemma Galgani e Marina si sono presentate insieme, fianco a fianco, attraversando la passerella come due vere alleate. La loro complicità è esplosa in un . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne anticipazioni: Gemma e Marina si coalizzano, rientra una coppia al centro delle polemiche

