Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 12 maggio 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Scopri le ultime emozioni di

Uomini e Donneanticipazionioggi e diretta della puntata di lunedì 12 maggio2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Nadia decide di lasciare il Trono di Gianmarco.Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal Trono di Tina: la tronista saluta il corteggiatore Cosimo. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le Video notizie da Witty Tv e Mediaset.Uomini e Donneoggi, la puntata di venerdì 12 maggio2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++ 🔗Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (12 maggio 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

Approfondimenti da altre fonti

Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (6 marzo 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV - Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 6 marzo 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata l’esterna di Tina con il corteggiatore Cosimo a Parigi.Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dalla conoscenza di Sabrina e Giuseppe. Sono arrivati ad un punto di svolta? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. 🔗Leggi su superguidatv.it

Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (14 marzo 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV - Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 14 marzo 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma è uscita in esterna con Orlando, ma tra i due non è scattato il bacio.Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Gianmarco. Il tronista è diviso tra Cristina e Francesca. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14. 🔗Leggi su superguidatv.it

Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (10 aprile 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV - Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 10 aprile 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma chiude la conoscenza con Luciano.Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Gianmarco. Il tronista si è baciato con Nadia scatenando la gelosia di Cristina. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. 🔗Leggi su superguidatv.it

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata del 12 maggio; Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 12 al 16 maggio 2025: Gianmarco bacia Cristina, Guido si dichiara; Anticipazioni Uomini e Donne: Gianmarco Steri ha fatto la sua scelta tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato; Anticipazioni Uomini e Donne Puntata del 9 Maggio - Originals Anticipazioni esclusive uomini e donne |. 🔗Ne parlano su altre fonti

Uomini e Donne, Anticipazioni: Gianmarco Steri e Cristina Ferrara in Costiera Amalfitana per l’ultima esterna - Prima di fare la sua scelta nello studio di Uomini e Donne, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono stati avvistati in Costiera Amalfitana per l’ultima esterna insieme. 🔗comingsoon.it

Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 12 al 16 maggio 2025: Gianmarco bacia Cristina, Guido si dichiara - Cosa accadrà nelle puntate di Uomini e Donne in onda dal 12 al 16 maggio 2025 su Canale 5? Scopriamo insieme le Anticipazioni dettagliate della settimana del dating show di Maria De Filippi per il tro ... 🔗msn.com

Uomini e Donne anticipazioni: news scottanti dal Trono Over, nella puntata del 12 maggio - Si apre alla grande una nuova settimana di Uomini e Donne: dal Trono Over, arrivano tantissimi scoop e novità. 🔗alphabetcity.it