Università sul piede di guerra | sciopero contro i tagli la guerra e la precarietà

Oggi l'università italiana si mobilita in un sciopero contro i tagli, la guerra e la precarietà. Un'iniziativa che emerge dalla base, grazie a assemblee di lavoratori precari che hanno ricomposto la loro voce e la loro presenza, dando vita a una protesta significativa e collettiva contro le condizioni insostenibili che colpiscono il mondo accademico.

Oggi l'Università italiana si è fermata. Con uno sciopero che non nasce da vertici né da proclamazioni centralizzate, ma da una rete diffusa di assemblee di lavoratrici e lavoratori precari che negli ultimi mesi ha ricostruito parola, corpo e presenza dentro gli atenei. Il cuore della protesta è chi insegna, ricerca, amministra, pulisce, trasporta e supporta senza alcun riconoscimento formale. Figure spesso invisibili, ma centrali.A Bologna, Roma, Napoli, Torino, Firenze, Bari, Milano, Padova, Palermo e in decine di altri poli universitari, la giornata si articola in cortei, presìdi, lezioni pubbliche, giochi simbolici e assemblee sindacali. A partecipare non sono soltanto i ricercatori precari, ma anche studenti, tecnici, bibliotecari, personale esternalizzato. Una mobilitazione ampia che ha raccolto l'adesione di Flc Cgil, Usb, Adl Cobas, Clap, Cub, Confederazione Cobas, Usi e altre sigle.

